Сегодняшние дебаты кандидатов на пост премьер-министра Великобритании неожиданно были прерваны во время вопроса о России.

Инцидент произошел во время ответа Лиз Трасс.

"Если он (Путин - Ред.) добьется успеха на Украине, то не остановится на этом. Он бросит вызов свободе и демократии..." - сказала глава МИД, но ее фраза прервалась грохотом, похожим на падение чего-то.

Министр произнесла "О боже мой", после чего трансляция прервалась.

Выяснилось, что громкий звук, из-за которого Лиз Трасс прервала выступление на дебатах, – это было падение ведущей, которая потеряла сознание.

Об этом сообщило издание The Guardian, отметив, что после инцидента дебаты были прекращены.

Ранее Лиз Трасс заявила, что Великобритания не готова к прямому вмешательству в войну в Украине. По словам Трасс, задействовать британские ВМС в Черном море "было бы неправильно".

Напомним, что после вынужденной отставки премьер-министра Бориса Джонсона. В Великобритании продолжаются выборы главы Консервативной партии, который заменит Бориса Джонсона на посту главы правительства.

Третий тур выборов главы консерваторов завершился победой экс-главы минфина Риши Сунака.

Также мы писали, что кандидат на пост премьера Лиз Трасс пообещала обеспечить поражение Путина в Украине в случае избрания премьером Британии.