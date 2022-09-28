Глава пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден не обещал уничтожить "Северный поток - 2".

По словам представителя американской администрации, президент лишь говорил о недопуске ввода в строй трубопровода.

Об этом Жан-Пьер сказала на брифинге 28 сентября.

В начале феврале этого года Байден обещал покончить с "Северным потоком - 2", если Россия вторгнется в Украину. Угроза прозвучала на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Если Россия вторгнется, если танки или войска перейдут границу Украины, "Северного потока - 2" не будет", – сказал тогда Байден.

На уточняющий вопрос журналистки, как он сможет это сделать, если учесть, что этот проект контролируется Германией, президент США ответил: "Обещаю, мы сможем это сделать".

Теперь же Жан-Пьер заверила, что Байден не имел в виду уничтожения газопровода.

"Президент сказал, что "Северный поток - 2" не введут в строй, и мы будем работать над этим с Германией. И он был прав, потому что Германия в феврале заморозила его. Вот о чем говорил президент", - сказала Жан-Пьер.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что утечка газа из "Северного потока" в Балтийском море - это "спланированный Россией теракт и акт агрессии в направлении ЕС".

"Страна" рассказывала, что пишут СМИ о взрыве на "Северном потоке".