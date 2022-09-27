Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что масштабная утечка газа из "Северного потока" в Балтийском море - это "спланированный Россией теракт и акт агрессии в направлении ЕС".

Об этом он написал в Twitter.

"Россия хочет дестабилизировать экономическую ситуацию в Европе и вызвать панику перед зимой. Лучший ответ тирану и инвестиция в безопасность – танки для Украины. Особенно немецкие", - написал Подоляк.

В свою очередь в России в диверсии на газопроводе фактически обвиняют США.

Напомним, что шведский сейсмоцентр уже заявил, что в районе утечки газа из "Северного потока" зафиксировали мощные подводные взрывы.

О том, что это скорее всего диверсия, уже заявили в РФ, Германии и Дании. Немцы уже начали свое расследование причин аварии.

По данным источников немецких СМИ в правительстве ФРГ, российские газопроводы могли подвергнуться атаке, в том числе с помощью подлодок или специально обученных водолазов. Источники немецких изданий говорят, что не верят в совпадение, когда бы пострадали сразу два газопровода.