Запасы газа в хранилищах Германии перевалили за отметку в 90%. Фото: wikimedia.org

Газохранилища Германии заполнены более чем на 90%.

Об этом заявил глава Федерального агентства по энергосетям Клаус Мюллер в Твиттере.

"Германия достигла нового этапа", - написал он, добавив, что закачанный газ повысит безопасность энергоснабжения ФРГ.

Клаус Мюллер заявил о том, что газохранилища Германии заполнены более чем на 90%

Напомним, ранее мы писали, что более половины жителей ФРГ опасаются, что предстоящей зимой не смогут расплатиться за электроэнергию или газ.

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