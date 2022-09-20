Газохранилища Германии заполнены более чем на 90%.

Об этом заявил глава Федерального агентства по энергосетям Клаус Мюллер в Твиттере.

"Германия достигла нового этапа", - написал он, добавив, что закачанный газ повысит безопасность энергоснабжения ФРГ.

Напомним, ранее мы писали, что более половины жителей ФРГ опасаются, что предстоящей зимой не смогут расплатиться за электроэнергию или газ.

Война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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