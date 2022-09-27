Не только Россия говорит о возможной диверсии на газопроводах "Северного потока".

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен также не исключает, что вчерашняя утечка газа могла стать результатом диверсии, передает EUobserver.

"Сложно представить, что это случайность. Мы не можем исключить диверсию, но сейчас слишком рано делать выводы", - заявила Фредериксен.

Напомним, что вчера стало известно об утечке газа сперва в "Северном потоке - 2", а затем и о снижении давления на обеих нитках "Северного потока".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал аварию на "Северном потоке" беспрецедентной ситуацией, требующей разбирательства, и допустил диверсию.

На фоне этих новостей стоимость газа уже приближается к 1900 долларов за тысячу кубометров.

В Германии расследуют причины аварий на газопроводах. В правительстве Германии также считают одной из главных версий аварии - диверсию. По данным источников немецких СМИ в правительстве ФРГ, российские газопроводы могли подвергнуться атаке, в том числе с помощью подлодок или специально обученных водолазов. Источники издания говорят, что не верят в совпадение, когда бы пострадали сразу два газопровода.