Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал аварию на "Северном потоке" беспрецедентной ситуацией, требующей разбирательства.

Об этом пишут российские СМИ.

По его словам, Кремль не исключает вероятности того, что на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошла диверсия

"Сейчас нельзя исключать ни одного варианта, пока не появились выводы экспертов", - заявил он.

Ранее подобную мысль высказал и замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Он заявил, что аварии "похожи на диверсию со стороны известных в Европе противников российского газа". Мол, одна утечка могла быть случайностью, но три аварии сразу - "уже явно чья-то злая воля".

Тем временем, последствия этого инцидента очевидны - резкое сокращение поставок российского газа в Европу (и без того уже ранее сокращённое).

На это уже отреагировали цены - стоимость газа приближается к 1900 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, что вчера Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока — 2", которая была заполнена техническим газом, произошло ЧП, сопровождавшееся резким падением давления. Это случилось в водах Дании рядом с островом Борнхольм. Сообщалось об утечке газа в Балтийском море.

Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины в обоих случаях неизвестны.