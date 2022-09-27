Газ из "Северного потока - 2" попал в Балтийское море.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что датские власти призвали суда держаться подальше от острова Борнхольм после того, как ночью произошла утечка газа из российского газопровода "Северный поток - 2".

"Сегодня произошла утечка на газопроводе "Северный поток - 2" в районе Дании", - говорится в заявлении датского энергетического агентства.

Правительство Германии заявило, что оно находится в контакте с датскими властями и работает с местными правоохранительными органами, чтобы выяснить, что вызвало внезапное падение давления в трубопроводе.

Тем временем сообщается, что, вслед за "Северным потоком - 2" зафиксировано падение давления на обеих нитках "Северного потока - 1". Причины пока неизвестны.

Ранее оператор "Северного потока - 2" сообщил, что ночью на одной из ниток газопровода резко упало давление газа.

"Страна" писала, что высокие цены на газ и электроэнергию вынуждают европейские промышленные предприятия останавливать производство.

А министр экономики Германии Роберт Хабек высказался против эмбарго на российский газ.