Первые данные указывают на возможный акт саботажа или нападения на газопроводы "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Если это так, то атака не отвечает ничьим интересам.

Об этом заявил 27 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром по итогам переговоров в Госдепартаменте.

Главу американской дипломатии попросили прокомментировать ситуацию с утечками газа из трубопроводов.

"По утечкам проводится расследование. Первые сообщения указывают на то, что это может быть результатом нападения или акта саботажа. Но это первоначальные сообщения, и мы пока не подтвердили это. Но если это подтвердится, то это явно не отвечает ничьим интересам. Насколько я понимаю, утечки не окажут существенного влияния на энергетическую устойчивость Европы", - отреагировал Блинкен.

Он добавил, что США "изо дня в день работают как на краткосрочной, так и на долгосрочной основе над решением проблемы энергетической безопасности для Европы и, что не менее важно, для всего мира".

А официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что США не будут спекулировать о причинах утечек на "Северных потоках" и готовы оказать содействие странам Европы.

"Я не буду спекулировать о причинах, это не то, чем мы собираемся заниматься. Я знаю, что наши европейские партнеры ведут расследование. Мы готовы оказать содействие их усилиям, когда они завершат расследование", - сообщила она журналистам во вторник.

Жан-Пьер утверждает, что "Северные потоки" в момент инцидента не использовались для транспортировки газа.

Ранее в России заявили, что аварии на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" могли быть результатом диверсии.

Диверсию не исключила и премьер-министр Дании Метте Фредериксен.