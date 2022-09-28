Большая часть газа после взрывов на "Северных потоках" утекла, они могут опустеть к концу недели.

Об этом заявило Датское энергетическое агентство, пишет Reuters.

Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.

Ранее мы писали, что немецкие службы безопасности опасаются, что обе нити газопровода "Северный поток-1", а также газопровод "Северный поток-2" будут навсегда непригодны для использования после возможных диверсий.

Также "Страна" сообщала, что утечку газа в "Северном потоке" не удаётся остановить. Напор газа, выходящего из "Северного потока" через пробоины, не ослабевает. Запрет на судоходство наложен в радиусе 10 км от места аварии.

Известно, что из прорванных труб обоих газопроводов "Северный поток" может выйти газа на два миллиарда долларов.

Напомним, вслед за "Северным потоком - 2" упало давление газа в обеих нитках "Северного потока - 1". Кроме того, газ из "Северного потока - 2" попал в Балтийское море.

Тем временем, Россия собирает Совбез ООН по поводу возможных диверсий на "Северных потоках". Срочное заседание по этому вопросу состоится в пятницу, 30 сентября.