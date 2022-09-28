Немецкие службы безопасности опасаются, что обе нити газопровода "Северный поток-1", а также газопровод "Северный поток-2" будут навсегда непригодны для использования после возможных диверсий.

Об этом пишет Tagesspiegel со ссылкой на правительственные источники.

Если их не отремонтировать быстро, в трубопровод попадет много соленой воды, которая вызовет коррозию.

Тем временем федеральная полиции Германия уже усилила контроль над критически важной инфраструктурой в суверенных водах страны, поскольку есть опасения на счет защищенности строящихся в настоящее время терминалов сжиженного газа, подводных и телекоммуникационных кабелей.

По одной из версий, водолазы могли заложить взрывчатку в две трубы "Северного потока-1" и в одну из двух труб еще не работающего "Северного потока-2".

Ранее Шведский сейсмоцентр сообщил, что в районе утечки газа из "Северного потока" зафиксировали мощные подводные взрывы.

Конкретных обвинений пока не звучало, но западные СМИ намекают на причастность России к ситуации с "Северным потоком". Москве могут быть выгодны высокие цены на газ, к которым уже привела атака на газопроводы.

Цена газа в Европе уже выросла до 2,1 тысяч долларов за тысячу кубометров.