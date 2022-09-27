Спецслужбы США еще летом предупреждали федеральное правительство Германии о риске возможных атак на "Северные потоки".

Об этом пишет Spiegel со ссылкой на источники.

Утверждается, что летом немецкое правительство получило сообщение от ЦРУ США о возможной диверсии на российских трубопроводах.

Более того: в понедельник, когда стало известно о существенном падении давления в "Северных потоках", Берлин предположил, что речь шла о целенаправленной атаке.

Об опасности атак на подводные кабели немецкие военные предостерегали еще до полномасштабного вторжения в Украину, рассказал Spiegel собеседник в Бундесвере.

По его мнению, ситуация с "Северными потоками" может свидетельствовать о том, что "такая угроза, возможно, была недооценена".

Сейчас федеральное правительство Германии пытается установить обстоятельства инцидента.

В частности, будут обращать внимание на подозрительную деятельность российских кораблей в Балтийском море, которую будут анализировать через спутниковые снимки.

Источники Spiegel в органах безопасности утверждают, что атака на "Северные потоки" могла быть осуществлена только государством - например, с помощью подводных лодок или водолазов.

"Там пока не знают, могла ли быть причастна к атаке Украина или Россия. С одной стороны, в Берлине нет уверенности, что украинские спецслужбы могли бы совершить такую диверсию технически, да и политические последствия были бы негативными для Киева... Что же касается России, то технически она способна осуществить подрыв трубопроводов на такой глубине, но ее политический интерес - за исключением обвинения других сторон - остается непонятным", - комментирует ситуацию издание Spiegel.

Напомним, ранее сейсмологи оценили поломки на обоих "Северных потоках".

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