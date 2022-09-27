Стоимость газа в Европе выросла до 2,1 тысяч долларов за тысячу кубометров.

Цены взлетели на фоне сообщений о беспрецедентных повреждениях на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". А также после заявлений "Газпрома" о санкциях против "Нафтогаза" и возможного разрыва сотрудничества между компаниями.

Ситуацию прокомментировал телеграм-канал "Политика Страны".

"Эти заявления означают, что "Газпром" может полностью остановить транзит газа через Украину в Европу. Отметим, что сегодня поставки газа в Европу из России прекратились и по газопроводу "Северный поток" из-за аварии, которые многие считают диверсией", - пишет канал.

Как сообщала "Страна", вчера упало давление в трубах газопровода "Северный поток - 2" и практически одновременно в обеих нитках "Северного потока - 1". Газ из "Северного потока - 2" попал в Балтийское море. В России это расценили как диверсию.

Сегодня в правительстве Германии начали расследование причин аварий на газопроводах с привлечением федеральных органов безопасности. Там так же, как и в России считают одной из главных версий аварии диверсию.

Сегодня же "Газпром" предупредил "Нафтогаз" о возможности введения российскими властями санкций против украинской компании, что приведёт к запрету исполнять обязательства по сделкам с ней.