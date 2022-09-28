В западных СМИ пока не выдвигают оформленных версий того, что произошло на "Северном потоке-2". Но уже звучат намеки, что это могла сделать Россия.

Например, немецкая газета Bild в конец материала о ситуации с трубопроводами, приводит мнение военного эксперта Роберта Кизеветтера, который говорит, что "Россия таким образом пытается всколыхнуть неопределенность среди европейского населения, с одной стороны, а с другой лишний раз указывает на возможность угрозы атак на критическую инфраструктуру".

Агентство Associated Press пишет, что диверсия может быть связана с запуском газопровода из Норвегии в Польшу (якобы как намек, что с норвежским газом что-то может случиться).

Также AP со ссылкой на экспертов заявляет, что рост газовых цен в Европе выгоден России.

"Я думаю, что сейчас есть в основном только один игрок, который действительно выигрывает от большей неопределенности на рынках, и это Россия", - заявил Андерс Пак Нильсен, исследователь из Центра морских операций Датского королевского оборонного колледжа.

В CNN ничего не пишут о предполагаемой роли России в диверсии, но также проводят мысль, что выиграет тот, кто получит наибольшую прибыль от роста газовых цен.

Американская газета The Washington Post вышла с заголовком "Лидеры обвиняют Россию во взрывах на "Северном потоке-1". При этом ни один из изображенных на фото политических лидеров не обвинял Москву в диверсии.

Отсылка к России в статье дается фразой о том, что случившееся "усилило опасения в Европе, что утечки были преднамеренными, возможно, из России". Что подано как оценка самой редакции.

Напомним, что бывший глава МИД Польши Радек Сикорский дал понять, что, по его мнению, аварию на "Потоках" устроили США. После этого выступил премьер Польши Матеуш Моравецкий и заявил, что это была Россия.