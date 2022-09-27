Бывший глава МИД Польши Радек Сикорский поблагодарил США за аварию "Северных потоков", которая произошла накануне, 26 сентября.

Радек опубликовал в Twitter известное фото с поднимающимся из моря газом и написал "Спасибо, США".

На это уже отреагировала спикер российского МИД Мария Захарова.

"Это официальное заявление о теракте?", – написала она в своем телегам-канале.

Напомним, вчера Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока — 2", которая была заполнена техническим газом, произошло ЧП, сопровождавшееся резким падением давления. Это случилось в водах Дании рядом с островом Борнхольм. Сообщалось об утечке газа в Балтийском море.

Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины в обоих случаях неизвестны.

Позже появилась информация, что в районе утечки газа из "Северного потока" зафиксировали мощные подводные взрывы.

Однако шведские сейсмологи считают, что инциденты на "Северных потоках" связаны со взрывами, а не с землетрясениями.

При этом в Офисе президента обвинили Россию в подрыве "Северного потока".