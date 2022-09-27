Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что утечки газа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" могла устроить Россия.

Об этом он сказал в эфире TVP Info.

"Очень странное совпадение, что в тот самый день, когда мы открываем Балтийский газопровод с президентом Анджеем Дудой и госпожой Метте Фредериксен из Дании (премьер Дании - Ред.), кто-то совершает акт диверсии в тот же день... Вероятно, это был акт саботажа, поэтому это сигнал из России - скорее всего (мы ждем подтверждения этих обстоятельств), это что-то очень тревожное. Это то, что показывает, какие средства и механизмы россияне могут использовать для еще большей дестабилизации Европы", - оценил он.

Ранее бывший глава МИД Польши Радек Сикорский дал понять, что, по его мнению, аварию на "Потоках" устроили США.

Напомним, вчера Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока — 2", которая была заполнена техническим газом, произошло ЧП, сопровождавшееся резким падением давления. Это случилось в водах Дании рядом с островом Борнхольм. Сообщалось об утечке газа в Балтийском море.

Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины в обоих случаях неизвестны.

Позже появилась информация, что в районе утечки газа из "Северного потока" зафиксировали мощные подводные взрывы.

Однако шведские сейсмологи считают, что инциденты на "Северных потоках" связаны со взрывами, а не с землетрясениями.

При этом в Офисе президента обвинили Россию в подрыве "Северного потока".