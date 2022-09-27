Повреждения на нитках "Северного потока" носят беспрецедентный характер, сообщил оператор проекта Nord Stream AG.

Там заявляют, что разрушения происшедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов. Компания отмечает, что сроки восстановления работы трубопроводов пока оценить невозможно.

Ранее в России заявляли, что повреждения "похожи на диверсию". А Песков назвал аварию на "Северном потоке" беспрецедентной ситуацией, требующей разбирательства. Тем временем из-за прекращения подачи газа через Северный поток начали вновь расти цены на газ в Европе, которые уже приближаются к 1900 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, что вчера Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока — 2", которая была заполнена техническим газом, произошло ЧП, сопровождавшееся резким падением давления. Это случилось в водах Дании рядом с островом Борнхольм. Сообщалось об утечке газа в Балтийском море.

Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины в обоих случаях неизвестны.

Как писала "Страна", 26 сентября на "Северном потоке - 2" произошла авария, в Балтийском море зафиксировали утечку газа.