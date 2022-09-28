Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов решил пошутить на тему диверсий на "Северных потоках".

Он опубликовал в Twitter коллаж, на котором за фигурой Данилова располагается труба.

"Вот такая х@рня, малята. Тик-ток опубликовал данные собственного расследования", - написал Данилов.

"Судя по этому твиту, подрыв трубы его не расстроил, а даже наоборот", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, Кремль не исключает вероятности того, что на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошла диверсия.

Кроме того, замглавы Фонда национальной энергетической безопасности России Алексей Гривач заявил, что аварии "похожи на диверсию со стороны известных в Европе противников российского газа". Мол, одна утечка могла быть случайностью, но три аварии сразу - "уже явно чья-то злая воля".

Тем временем в Офисе президента обвинили Россию в подрыве "Северного потока".

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