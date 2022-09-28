Среди доминирующих версий о причинах аварии в западных СМИ - возможная диверсия.

Tagesspiegel приводит анонимное заявления источника в федеральных органах безопасности Германии, который утверждает, что в данной ситуации представить себе сценарий, при котором ЧП не было бы вызвано целенаправленной диверсией, просто невозможно.

"Все говорит, что это не совпадение", - сказал собеседник издания.

Это же издание пишет, что газопроводы могут быть повреждены навсегда.

При этом атака на газопроводы не является легкой задачей. Для этого нужно привлечь специальные силы, например, водолазов или подлодку.

В целом большинство комментариев европейских политиков исходит из того, что это была диверсия.

Главный вопрос - кто стоит за подрывом.

"Страна" проанализировала, что пишут об этом в западных СМИ.

"Кому это выгодно?"

"Есть некоторые признаки того, что это умышленное повреждение. Вы должны спросить: кому это выгодно?" – делится с Reuters источник в европейской службе безопасности. Но добавляет, что еще рано делать выводы.

Профессор Норвежского института иностранных дел, специализирующийся на российской энергетике, Якуб Годзимирски в интервью Reuters предполагает, что истоки произошли из-за технических неисправностей, но не исключает диверсию.

Преимущественно звучат намеки, что это могла сделать Россия. Однако допускается и версия, что подорвать газопроводы могла и Украина или ее союзники. В России же главная версия (помимо украинского следа) - это американская диверсия.

В пользу версии о российской причастности приводятся аргументы о том, что РФ хочет оставить Европу без газа в "наказание" за поддержку Украины, а также повысить цены на газ. Тем более что как раз вчера, в день подрыва "Северного потока" "Газпром" заявил, что может ввести санкции против НАК "Нафтогаз" и разорвать все отношения с Украиной (что означает и остановку транзита) в случае, если НАК не отзовет свои исковые претензии к "Газпрому" в международных судах.

В пользу "украино-американской версии" - то, что таким образом хотят не допустить даже теоретическую возможность восстановления экономических связей Европы и России, а также усилить зависимость ЕС от импорта американского газа. Кроме того, указывается, что акватория, где произошёл взрыв, очень плотно контролируется военными Дании, Швеции и Польши - явно недружественных России стран. При этом как раз 27 сентября состоялось открытие магистрального газопровода Baltic Pipe, который пролегает между Норвегией и Польшей через территорию Дании (по сути - проект, конкурирующий с "Северным потоком").

Bild приводит мнение военного эксперта Роберта Кизеветтера, который говорит, что "Россия таким образом пытается всколыхнуть неопределенность среди европейского населения, с одной стороны, а с другой лишний раз указывает на возможность угрозы атак на критическую инфраструктуру".

В другой статье Bild заявляет, что подрыв осуществило якобы спецподразделение ГРУ, которое базируется в Калининграде.

"В настоящее время в совершении диверсии подозревается российская военная разведка ГРУ, 561-я бригада морской пехоты которой - чисто подводное диверсионное подразделение. Они обучены атакам на больших глубинах, а также оснащены подводными беспилотниками. Кроме того ГРУ принимает активное участие в мониторинге трубопровода. Дислоцируется бригада под Калининградом. По словам представителей НАТО, она способна совершать такие атаки. Датский эксперт Йенс Хевсгаард считает: «Россия стоит за взрывами. Они хотят оказать давление на Запад и повысить цены на газ. Главная цель - убедить Запад прекратить помогать Украине. ЦРУ предупреждало Германию о бомбардировках, а датская и шведская разведки предупреждали о готовности Путина использовать трубопроводы в качестве стратегического и геополитического оружия", - пишет Bild.

А Times, со ссылкой на источник в британском Минобороны, заявляет, что россияне устроили атаку при помощи подводного беспилотника-камикадзе, сброшенного в море за несколько недель до того, как он взорвался.

Как пишет Tagesspiegel, по одной из версий, Россия могла сама повредить газопроводы "под чужим флагом", чтобы обвинить в диверсии Украину, усугубить энергетический кризис и, возможно, ещё больше поднять цену на газ.

Впрочем, по информации издания, есть и другая гипотеза, которая не исключает украинский след.

"Газопроводы могла повредить Украина или связанные с ней силы, чтобы газ из России поступал в Европу только через украинские газопроводы или газопровод "Ямал" по территории Польши", - пишет издание.

Появляются версии и о возможном американском вмешательстве.

"Спасибо, США", - написал бывший министр обороны Польши Радек Сикорский в Twitter, прикрепив фото, демонстрирующее утечку газа в море. Государственный секретарь Польши Станислав Жарынь осудил заявление Сикорского в Twitter как "российскую пропаганду", назвав его "клеветнической кампанией против Польши, США и Украины".

Как пишет Der Spiegel, ЦРУ несколько недель назад предупредило Германию о готовящемся нападении на "потоки". Издание отмечает, что Россия могла бы осуществить такую атаку на трубопроводы, но "трудно понять, могут ли Россия или Украина быть заинтересованы в таком инциденте".

Associated Press предполагает, что диверсия может быть связана с запуском газопровода из Норвегии в Польшу (якобы как намек, что с норвежским газом что-то может случиться).

Также AP со ссылкой на экспертов заявляет, что рост газовых цен в Европе выгоден России.

"Я думаю, что сейчас есть в основном только один игрок, который действительно выигрывает от большей неопределенности на рынках, и это Россия", - заявил Андерс Пак Нильсен, исследователь из Центра морских операций Датского королевского оборонного колледжа.

В CNN также проводят мнение, что выиграет тот, кто получит наибольшую прибыль от роста газовых цен.

Washington Post вышла с заголовком "Лидеры обвиняют Россию во взрывах на "Северном потоке-1".

"Случившееся усилило опасения в Европе, что утечки были преднамеренными, возможно, из России", - пишет газета.

Издание со ссылкой на пять европейских чиновников, непосредственно знакомых с дискуссиями по вопросам безопасности, заявили о "широко распространенном мнении, что за инцидентом стоит Россия".

Только у России была мотивация, подводное оборудование и возможности, заявили некоторые из них, хотя и предупредили, что у них пока нет прямых доказательств причастности России.

"Никто на европейской стороне океана не думает, что это что-то иное, кроме российского саботажа", - сказал Washington Post высокопоставленный европейский чиновник по охране окружающей среды на условиях анонимности, чтобы обсудить внутреннее мнение об утечке.

Один чиновник сказал, что это могло быть посланием НАТО: "Мы близки". Другой сказал, что это может представлять угрозу для другой, нероссийской энергетической инфраструктуры, поскольку через Балтийское море проходит очень много трубопроводов, включая тот, который был открыт во вторник. Третий отметил, что важнейшие кабели для передачи данных в Интернете пролегают по дну моря, и давно существуют опасения, что у России есть подводная программа, которая может их перерезать, что вызовет коммуникационный хаос во всем мире.

Обсуждается и американский след.

Так, бывший глава МИД Польши Радек Сикорский поблагодарил США за аварию «Северных потоков». В Твиттере он опубликовал известное фото с поднимающимся из моря газом и написал «Спасибо, США».

На это сразу отреагировала спикер российского МИД Мария Захарова. «Это официальное заявление о теракте?», – написала она в своем тг-канале.

В России версия о том, что подрыв газопровода это диверсия США или Украины является, естественно, главной.

Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков считает, что ЕС и Россия могли договориться о возобновлении поставок и, например, вернуть отремонтированную турбину.

"Если убрать политику, то это можно сделать за несколько дней. А "Северный поток-2" вообще был готов к работе. Но после подрыва газопроводов исчезла возможность снабжать Германию и через нее остальную часть Европы. Это — проблема не только для России, но и для Европы. Кто-то бьет, прежде всего, по Германии. До этого были призывы Польши разобрать газопровод и сжечь все мосты. А теперь происходит эта диверсия. Это выгодно США, которым необходимо похоронить немецко-российское сотрудничество, которое длилось более 50 лет. И, соответственно, не дать возможность восстановить отношения и приковать ЕС к рынку СПГ. Они окончательно отрывают Россию от Европы по газовому взаимодействию. У России остается три газопровода. По Ямал-Европа действуют санкции и контрсанкции. Украинский транзит ограничен, так как Киев не принимает газ на „Сохрановке“, которая теперь находится в "ЛНР". Остается европейская нитка "Турецкого потока", но она небольшая, 15,75 млрд кубометров в год", - говорит Юшков.

Также российские СМИ пишут, что ФСБ заявляла, что в России на прошлой неделе задержали якобы завербованного СБУ 44-летнего россиянина, "готовившего теракт на газопроводе "Турецкий поток". А также напоминают о том, что Британия передала Украине подводные беспилотники.

А в Украине уже обвинили в подрыве газопровода Россию. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Тем временем Россия уже заявила, что собирает заседание Совбеза ООН по поводу диверсии на газопроводах.

Чем грозят утечки газа

Хотя газ не направлялся в Европу по трубопроводам, в трубах, по-видимому, оставалось значительное количество газа, что вызывает обеспокоенность по поводу возможного вреда для окружающей среды от метана - основного компонента природного газа и основного фактора изменения климата.

Эксперты говорят, что потенциальное воздействие на окружающую среду трудно оценить, потому что количество метана, фактически выбрасываемого в атмосферу, зависит от широкого круга переменных. Метан более чем в 80 раз сильнее углекислого газа в течение первых 20 лет после его выброса в атмосферу. Но вода способна поглотить хотя бы часть газа, когда он выделяется под водой.

"Мы не знаем объем выходящего метана, мы не знаем, как долго это будет продолжаться, мы не знаем размер пузырей, которые образуются по мере его выхода, - все это является ключевым. Чтобы понять, сколько метана может быть выпущено", - сказала Washington Post Кэролин Руппель, главный научный сотрудник проекта газовых гидратов Геологической службы США.

Британский сайт Al Jazeera со ссылкой на экспертов пишет, что такие утечки случаются очень редко.

"Возможные причины варьируются от технических неисправностей до отсутствия технического обслуживания и даже, возможно, саботажа", - заключает медиа.

Кэтрин Портер, консультант по энергетике в Watt-Logic, независимой консалтинговой компании по энергетике в Соединенном Королевстве, сказала, что такая серия утечек происходит в одном и том же районе крайне "редко".

"Это довольно беспрецедентно, - сказал Портер Al Jazeera. - Все ломают голову, пытаясь понять, что здесь произошло и какова может быть мотивация. Если трубы выходят из строя, обычно возникает что-то вроде коррозии или усталости, но «Северный поток - 2" - это совершенно новая труба. И вы могли бы посмотреть, может быть, какие-то проблемы со строительством, например, некачественная сварка, но, с другой стороны, сейчас есть проблемы с "Северным потоком-1", который работает с 2012 года. Поэтому очень сложно найти рациональное объяснение этим вещам".

Бьорн Лунд, директор Шведской национальной сейсмической сети, сообщил Al Jazeera, что группа зафиксировала два взрыва в понедельник в окрестностях датского острова Борнхольм, "очень близко" к месту, где, по словам шведских морских властей, происходили утечки.

Лунд сказал, что "совершенно ясно", что землетрясения не было и что сейчас сравнивают недавние взрывы со взрывами, которые шведские военно-морские силы устроили в воде во время учений у побережья.

"У нас довольно много данных о взрывах на воде… [ВМС] часто сообщают нам подробности этого. Так что данные вчерашнего взрыва очень похожи. Нет сомнений, что это взрывы, происходящие в воде", - сказал Лунд.

"Конечно, взрывы, произведенные шведским флотом ближе к береговой линии, ближе к нашим станциям… но мы хотели бы увидеть что-нибудь, что выделяется в данных вчерашних взрывов, что указывало бы на то, что здесь замешано что-то еще, кроме просто чистый взрыв каким-то взрывным устройством. Посмотрим, сможем ли мы получить больше информации об этом", - добавил эксперт.

По мнению аналитиков Eurasia Group, масштабы ущерба означают, что газопроводы Nord Stream вряд ли смогут транспортировать газ в Европу этой зимой, даже если будет политическая воля, чтобы ввести их в эксплуатацию.

"В зависимости от масштаба ущерба утечка может даже означать окончательное закрытие обеих линий", - написали аналитики Хеннинг Глойштейн и Джейсон Буш.

"Утечки такого размера представляют серьезную угрозу безопасности и окружающей среде, особенно если Россия не прекратит закачку газа в систему", - считают аналитики.

Утечка газа из поврежденного газопровода "Северный поток- 2" в Балтийском море будет продолжаться в течение нескольких дней и, возможно, даже недели, заявили в Датском энергетическом управлении.

Суда могут потерять плавучесть, если они войдут в этот район, и может возникнуть риск воспламенения вытекшего газа над водой и в воздухе, но рисков, связанных с утечкой за пределами зоны отчуждения, не было, говорится в сообщении.

При этом, как считают эксперты, выход парникового газа метана окажет разрушительное воздействие на климат.