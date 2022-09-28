Служба безопасности (СБ) Швеции начала расследование "грубого саботажа" в связи с инцидентом на газопроводе "Северный поток".

Об этом сообщает CNN.

По данным CNN, в заявлении шведской СБ также говорится, что нельзя исключать, "что за этим стоит иностранная сила".

"Служба безопасности берет на себя расследование, потому что это может быть серьезное преступление, которое хотя бы частично может быть направлено против интересов Швеции. Также нельзя исключать, что за этим стоит иностранная сила", - говорится в сообщении.

Напомним, в Европе уже практически официально заявляют о диверсии на "Северном потоке". Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала случившееся "саботажем" и "преднамеренным нарушением европейской энергетической инфраструктуры".

Тем временем, по данным Датского энергетического агентства, большая часть газа после взрывов на "Северных потоках" утекла, они могут опустеть к концу недели.

Ранее мы писали, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что утечки газа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" могла устроить Россия.

В то же время в России подозревают, что аварии на "Северных потоках" были результатом диверсии.