Авария на "Северном потоке" рискует спровоцировать не только экономическую катастрофу, но и экологическую.

Об этом сообщает Bloomberg.

По оценкам Германии, в результате прорыва трубопроводов в атмосферу попало около 300,000 тонн метана, одного из самых мощных парниковых газов.

Это количество газа будет иметь такое же влияние на климат в течение следующих 20 лет, что и ежегодные выбросы 5 миллионов автомобилей.

Напомним, ранее в Белом доме объяснили, что имел в виду Байден, обещая уничтожить "Северный поток" прошлой зимой.

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