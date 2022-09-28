После аварий на "Северных потоках" может произойти не только экономическая, но и экологическая катастрофа
Авария на "Северном потоке" рискует спровоцировать не только экономическую катастрофу, но и экологическую.
Об этом сообщает Bloomberg.
По оценкам Германии, в результате прорыва трубопроводов в атмосферу попало около 300,000 тонн метана, одного из самых мощных парниковых газов.
Это количество газа будет иметь такое же влияние на климат в течение следующих 20 лет, что и ежегодные выбросы 5 миллионов автомобилей.
Напомним, ранее в Белом доме объяснили, что имел в виду Байден, обещая уничтожить "Северный поток" прошлой зимой.
Война в Украине продолжается уже 217-й день. "Страна" следит за происходящим 28 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 216-го дня войны. Военные РФ наступают в районе Бахмута, Авдеевки, Лимана.
На временно оккупированных территориях Украины вчера завершилось голосование на т.н. "референдумах" о присоединении к России. После этого Москва может заявить о практически единогласной поддержке "вступления в состав России" и в РФ начнется юридическое оформление этого процесса.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о битве за Лиман и Бахмут, откровениях Залужного о Герасимове и диверсии на "Северном потоке".