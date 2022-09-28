В последние дни Украина активизировала свои наступательные операции на северо-востоке страны. ВСУ медленно продвигаются как минимум по двум направлениям к востоку от рек Оскол и Северский Донец, где группировались украинские силы после предыдущего наступления в начале месяца.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Британская разведка сообщает, что Россия создает более сильную оборону, чем раньше - вероятно, потому, что украинское наступление теперь угрожает частям Луганской области, где завершается "референдум" по присоединению к РФ.

По данным британской разведки, тяжелые бои также продолжаются в Херсонской области, где российские силы на правом берегу Днепра остаются в затруднительном положении.

Россия продолжает упорные попытки продвинуться в районе Бахмута на Донбассе, несмотря на то, что она сталкивается с серьезным давлением на своих северных и южных флангах.

"Вероятно это связано с политическим давлением, поскольку Россия использует силы, которые иначе могли бы усилить другие фланги", - считают в Минобороны Британии.

Ранее британская разведка сообщала, что РФ вывела подлодки из Крыма из-за возросшего потенциала дальнобойных ударов ВСУ.

Также разведка Британии сообщала, где находится новая линия обороны РФ после успешного наступления ВСУ под Харьковом.

Тем временем война в Украине продолжается уже 217-й день. "Страна" следит за происходящим 28 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 216-го дня войны. Военные РФ наступают в районе Бахмута, Авдеевки, Лимана.

На временно оккупированных территориях Украины вчера завершилось голосование на т.н. "референдумах" о присоединении к России. После этого Москва может заявить о практически единогласной поддержке "вступления в состав России" и в РФ начнется юридическое оформление этого процесса.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о битве за Лиман и Бахмут, откровениях Залужного о Герасимове и диверсии на "Северном потоке".