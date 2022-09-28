Генштаб ВСУ озвучил потери армии РФ в Украине на 28 сентября

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля по 28 сентября.

Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.

Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:

личный состав - около 58 150 человек (+400 за сутки),

танки - 2312 (+6) единиц,

боевые бронированные машины - 4889 (+8),

артиллерийские системы - 1381 (+3),

РСЗО - 331 (+0),

средства ПВО - 175 (+0),

самолеты - 262 (+1),

вертолеты - 224 (+0),

автомобильная техника - 3742 (+12),

корабли/катера - 15,

БПЛА - 989 (+12),

специальная техника 131,

крылатые ракеты 242 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлении, добавили в Генштабе ВСУ.

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