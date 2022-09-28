ВСУ уничтожили еще больше техники врага. Иллюстративное фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучил общие боевые потери армии РФ за время войны в Украине - с 24 февраля по 28 сентября.

Сообщение Генштаба ВСУ опубликовано в Facebook.

Общие боевые потери противника за этот период ориентировочно составили:

  • личный состав - около 58 150 человек (+400 за сутки),
  • танки - 2312 (+6) единиц,
  • боевые бронированные машины - 4889 (+8),
  • артиллерийские системы - 1381 (+3),
  • РСЗО - 331 (+0),
  • средства ПВО - 175 (+0),
  • самолеты - 262 (+1),
  • вертолеты - 224 (+0),
  • автомобильная техника - 3742 (+12),
  • корабли/катера - 15,
  • БПЛА - 989 (+12),
  • специальная техника 131,
  • крылатые ракеты 242 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлении, добавили в Генштабе ВСУ.

Генштаб ВСУ озвучил потери армии РФ в Украине на 28 сентября

Генштаб ВСУ озвучил потери армии РФ в Украине на 28 сентября

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