70% опрошенных украинцев заявили, что финансово пострадали из-за полномасштабной войны РФ против Украины, а около 33% потеряли работу.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС по заказу NDI Ukraine, проведенного в августе.

В мае показатель тех, кто заявил о снижении доходов, составлял 66%.

Также среди опрошенных выросло до 33% количество тех, кто потерял работу. Ранее в мае только 31% респондентов отметили, что потеряли работу.

Об определенных материальных трудностях указывают 40% мужчин и 35% женщин, серьезные трудности - 34% мужчин и 26% женщин. Среди опрошенных 95% респондентов отмечают, что не живут комфортно на свой нынешний доход.

Доля людей, которые столкнулись с потерей жилья, выросла с 6% до 9%, с потерей другого имущества - с 8% до 10%.

Более 81% опрошенных заявили, что с начала полномасштабного вторжения России жертвовали средства на ВСУ. 60% - деньги на гуманитарные нужды, 54% - дали убежище или помогли ВПЛ, 37% - занимались волонтерством.

Кроме экономических проблем украинцы страдают также из-за других проблем, спровоцированных войной: ухудшение психического здоровья, ухудшение физического здоровья, потерю друзей или родственников.

Война в Украине продолжается уже 213-й день. "Страна" следит за происходящим 24 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 212-го дня войны. Советник Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что ВСУ готовятся к освобождению населенных пунктов на Лиманском направлении. РФ стала активнее применять иранские беспилотники в Украине. Вчера этими дронами атаковали Одессу. Также в пятницу начались "референдумы" на захваченных территориях Украины. Они продлятся до 27 сентября. В Офисе президента Украины их назвали "пропагандистским шоу для Z-мобилизации".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.