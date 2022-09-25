В конце сентября в мире отмечается неделя людей с нарушением слуха. В связи с этим Минздрав публикует советы, как защититься от потери или ухудшения слуха.

Испортить слух можно в любом возрасте.

Особенно остро эта проблема возникла во время войны, когда вырос риск акустической травмы из-за разрыва снарядов.

В связи с этим публикуем советы от украинских врачей:

В наушниках включайте громкость максимум 60% и слушайте музыку не дольше часа. Это еще называют правилом 60 на 60. Попытайтесь отказаться от наушников-капелек в пользу накладных.

Защитите слух от громких звуков. Попробуйте ушные затычки, вату. Военные могут использовать активные или пассивные наушники. Это особенно важно для военных и гражданских, проживающих в населенных пунктах, страдающих обстрелами.

Проконсультируйтесь со своим семейным врачом по поводу заболеваний ЛОР-органов (ухо, горло, нос) и принимайте лекарства, которые могут влиять на уровень слуха, только по назначению врача.

Наблюдайте за своим состоянием и состоянием близких. Если вы замечаете изменения в уровне слуха, отметили, что вы чаще стали переспрашивать собеседника или не разбираете все его слова, обязательно записывайтесь на прием к врачу.

Регулярно проверяйте слух! Это позволит вам вовремя заметить снижение слуха и отреагировать.

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