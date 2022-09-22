Более 50 миллионов человек в мире имеют деменцию (расстройство, характеризующееся снижением умственных функций).

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в своем Фейсбук.

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2030 году количество случаев деменции вырастет до 82 миллионов, а к 2050 году – до 152 миллионов. В 60 – 70% случаев деменцию влечет болезнь Альцгеймера.

"Ко Всемирному дню распространения информации об этой болезни рассказываем о том, что это за заболевание, каковы его признаки и как можно предупредить его развитие", - написали в пресс-службе МОЗ.

Напомним, ранее в Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины рассказали, какие категории людей относятся к группам риска развития туберкулеза и призвали не стыдиться этой болезни.

"Туберкулез – болезнь, на восприятие которой длительное время влияли ложные мифы. Возможно, вы думали, что туберкулезом чаще болеют бездомные или люди, которые находятся за чертой бедности. На самом же деле к группам риска развития туберкулеза относятся многие категории людей, среди которых может оказаться любой из нас", - говорится в сообщении.

Также на днях в Украине зарегистрировали второй случай заболевания оспой обезьян. В Минздраве призывают украинцев не медлить в случае появления симптомов, характерных для обезьяньей оспы, и сразу обращаться к медикам.