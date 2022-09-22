В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины рассказали, какие категории людей относятся к группам риска развития туберкулеза и призвали не стыдиться этой болезни.

Об этом ЦОЗ пишет в Facebook.

"Туберкулез – болезнь, на восприятие которой длительное время влияли ложные мифы. Возможно, вы думали, что туберкулезом чаще болеют бездомные или люди, которые находятся за чертой бедности. На самом же деле к группам риска развития туберкулеза относятся многие категории людей, среди которых может оказаться любой из нас", - говорится в сообщении.

Медики назвали следующие категории:

люди с заболеваниями, приводящие к ослаблению иммунитета;

курильщики и люди с другими вредными привычками;

люди, близко и длительно контактирующие с больными туберкулезом, имеющие бактериовыделение;

ВИЧ-положительные дети и взрослые;

заключенные, осужденные люди;

дети, не получившие БЦЖ;

люди с диабетом;

люди, получающие гемодиализ;

работники здравоохранения.

"Этот перечень неполный, но хорошо иллюстрирует, что от туберкулеза никто не застрахован. Поэтому так важно отбросить стыд и обращаться к врачам при наличии симптомов туберкулеза, а также поддерживать тех, кто уже борется с этим заболеванием", - добавили в ЦОЗ.

Ранее мы писали, что в МОЗ развеяли самые распространенные мифы о туберкулезе в Украине.

Также "Страна" сообщала, что медики объяснили украинцам, может ли больной туберкулезом заниматься спортом.