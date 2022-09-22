Медики объяснили украинцам, кто из них рискует заболеть туберкулезом и почему
В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины рассказали, какие категории людей относятся к группам риска развития туберкулеза и призвали не стыдиться этой болезни.
Об этом ЦОЗ пишет в Facebook.
"Туберкулез – болезнь, на восприятие которой длительное время влияли ложные мифы. Возможно, вы думали, что туберкулезом чаще болеют бездомные или люди, которые находятся за чертой бедности. На самом же деле к группам риска развития туберкулеза относятся многие категории людей, среди которых может оказаться любой из нас", - говорится в сообщении.
Медики назвали следующие категории:
- люди с заболеваниями, приводящие к ослаблению иммунитета;
- курильщики и люди с другими вредными привычками;
- люди, близко и длительно контактирующие с больными туберкулезом, имеющие бактериовыделение;
- ВИЧ-положительные дети и взрослые;
- заключенные, осужденные люди;
- дети, не получившие БЦЖ;
- люди с диабетом;
- люди, получающие гемодиализ;
- работники здравоохранения.
"Этот перечень неполный, но хорошо иллюстрирует, что от туберкулеза никто не застрахован. Поэтому так важно отбросить стыд и обращаться к врачам при наличии симптомов туберкулеза, а также поддерживать тех, кто уже борется с этим заболеванием", - добавили в ЦОЗ.
Ранее мы писали, что в МОЗ развеяли самые распространенные мифы о туберкулезе в Украине.
Также "Страна" сообщала, что медики объяснили украинцам, может ли больной туберкулезом заниматься спортом.