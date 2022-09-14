В августе текущего года в Украине зарегистрировано 1703 случая туберкулеза.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья при Министерстве здравоохранения.

Среди зарегистрированных случаев туберкулеза:

1 328 новых случаев заболевания;

288 пациентов с рецидивом;

20 пациентов, возобновивших лечение после перерыва;

45 пациентов, начавших повторное лечение после неудачного;

12 других случаев;

10 пациентов с неизвестной историей предварительного лечения.

Кроме того, в августе этого года от туберкулеза лечились 12 600 человек. 90% населения Украины инфицированы палочкой Коха. Однако сообщается, что болеют туберкулезом не все - чаще всего уязвимы перед туберкулезом люди с хроническими или сопутствующими заболеваниями, приводящие к угнетению иммунитета, имеющие вредные привычки или дефицит полноценного питания. При этом даже стресс может оказаться дополнительным риском развития туберкулеза.

Напомним, ранее в Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины рассказали, что в июле 2022 года в стране зарегистрировали 1 647 случаев туберкулеза. Медики добавили, что всего в июле 2022 года от туберкулеза лечились 12 801 человек.

Также в Министерстве охраны здоровья (МОЗ) рассказали, как вовремя распознать симптомы туберкулеза у детей.