ЦОЗ назвал количество украинцев, заразившихся ВИЧ-инфекцией в августе. Иллюстративное фото

В августе текущего года в Украине официально зарегистрировано 1152 новых случая ВИЧ-инфекции, у 275 пациентов диагностирован СПИД, а 116 человек умерли от СПИДа.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины. 

Пути инфицирования ВИЧ в Украине в августе 2022 года:

  • гетеросексуальный – 781;
  • гомосексуальный – 29;
  • парентеральный - 337;
  • вертикальный - 119**;
  • неизвестный — 1.

* Без учета данных Харьковской области за май 2022 года, а также АР Крым – с 2014 года и частей территорий Донецкой и Луганской областей – с 2015 года.

** Большинство из них (около 98%) после 18 месяцев не будут иметь ВИЧ-инфекции. 

Напомним, в июле этого года в Украине официально было зарегистрировано 1 166 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 317 пациентов диагностирован СПИД, а 117 человек умерли от СПИД.

Ранее в Центре общественного здоровья при Минздраве Украины объяснили разницу между понятиями СПИД и ВИЧ. В ЦОЗ рассказали, что такие медицинские термины, как ВИЧ и СПИД, уже стали привычными для украинцев. Однако, между ними существует разница. 

Также "Страна" сообщала, что в прошлом году в США одобрили лекарство Apretude для профилактики ВИЧ. Его нужно колоть шесть раз в год.

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