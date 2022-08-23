В июле 2022 года в Украине официально зарегистрировано 1 166 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 317 пациентов диагностирован СПИД, а 117 человек умерли от СПИД.

Об этом сообщает в Facebook Центр общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины.

Пути инфицирования ВИЧ в Украине в июле 2022 года:

гетеросексуальный – 766;

гомосексуальный – 25;

парентеральный - 370;

вертикальный – 87 - в ЦОЗ сообщают, что около 98% зараженных таким путем после 18 месяцев не будут иметь ВИЧ-инфекции;

неизвестный - 1.

Медики напоминают, что людям, живущим с ВИЧ, важно получать антиретровирусную терапию и не прерывать лечение, иначе вирус сможет адаптироваться к компонентам лекарства и стать неуязвимым к ним.

Ранее мы писали, что в Центре общественного здоровья при Минздраве Украины объяснили разницу между понятиями СПИД и ВИЧ.

Также "Страна" сообщала, что в прошлом году в США одобрили лекарство Apretude для профилактики ВИЧ. Его нужно колоть шесть раз в год.

Война в Украине продолжается уже 181-й день. "Страна" следит за происходящим 23 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 180-го дня войны. По мостам в Херсонской области были нанесены новые удары. В ВСУ заявили, что контрнаступление на юге заключается в истощении сил противника. Британская разведка и американский Институт изучения войны сообщили, что России не хватает живой силы для активизации наступления на Донбассе, и собрать достаточно ресурсов у РФ, вероятно, не получится. ФСБ официально обвинила Украину в организации убийства Дарьи Дугиной в Подмосковье.

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