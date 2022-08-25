В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины рассказали, что в июле 2022 года в стране зарегистрировано 1 647 случаев туберкулеза.

Соответствующая инфографика появилась на странице ЦОЗ в Facebook.

Из них:

1 274 новых случаев заболевания;

292 пациента с рецидивом;

30 пациентов, возобновивших лечение после перерыва;

36 пациентов, начавших повторное лечение после неудачного;

15 других случаев.

Медики добавили, что всего в июле 2022 года от туберкулеза лечились 12 801 человек.

Кроме того, в ЦОЗ напомнили, что украинцы могут получить безвозмездную медпомощь при туберкулезе в любом работающем во время войны медучреждении.

Ранее мы писали, что медики напомнили украинцам о необходимости вакцинации детей от туберкулеза во время войны. В Украине для предупреждения развития туберкулезного менингита или милиарного туберкулеза, особенно опасных для детей первого года жизни, применяют вакцину БЦЖ.

Также "Страна" сообщала, что медики дали советы, как правильно питаться людям, которые заболели туберкулезом. Расход энергии при туберкулезе больше на 14%, поэтому наилучшим вариантом является коррекция рациона врачом.