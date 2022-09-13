Министерство здравоохранения Украины опубликовало новую статистику заболеваемости COVID-19 и кампании по вакцинации в Украине за прошлую неделю.

Ведомство сообщает, что в период период с 05.09 по 11.09 зафиксировано 23 864 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 3706, медработников – 551), а также 81 037 человек были вакцинированы против COVID-19.

За отчетную неделю из всех проведенных прививок 33,3% составляют первые дозы, 8% – вторые дозы, 56,5% – первые бустерные дозы, 2,2% – вторые бустерные дозы.

Также за прошедшую неделю:

госпитализировано – 4734 человек,

летальных исходов – 70,

поправилось – 11 824 человека. За все время пандемии в Украине:

заболело – 5 096 397 человека,

поправилось – 4 947 296 человека,

летальных исходов – 108 955,

проведены тестирования (методом ПЦР и экспресс) – 31 758 033.

С начала вакцинальной кампании привито 16 065 538 человек, из них две дозы получили 15 301 624 человека, первую бустерную дозу – 2 055 326 человек, вторую бустерную дозу – 18 581 человек. Около 764 тыс. человек не получили вторую дозу, а около 13,2 млн. – первую бустерную дозу.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ожидают, что в Украине пик заболеваемости COVID-19 придется на второй месяц осени.

Также "Страна" сообщала, что главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил о том, что начинается новая волна ковида и призвал украинцев сделать бустерную вакцинацию.