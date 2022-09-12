Новый вариант штамма коронавируса "Омикрон" под названием BJ.1 распространяется в Индии, прибыл в США и Европу (Австрия). Об этом написал ученый-исследователь мутаций Ульрих Эллинг у себя в Twitter.

"Цифры все еще очень низкие, но недавно приобретенные мутации представляют собой действительно неприятную комбинацию в критические моменты", - сообщил он.

BJ.1 отличается множеством новых мутаций.

"Этот пакет мутаций делает очень вероятным еще одно значительное уклонение от иммунной системы", - говорит биолог, имея в виду вероятность того, что этот вариант короны может уклониться от иммунной системы даже больше, чем предыдущие варианты, пишет немецкий Focus.

По данным ВОЗ, на прошлой неделе каждые 44 секунды от коронавируса умирал один человек. По данным главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебреисуса, сейчас продолжается глобальный всплеск заболеваемости и смертности.

Напомним, накануне Министерство здравоохранения Украины в связи с ростом количества выявленных случаев COVID-19 и подготовкой к новому эпидемическому сезону начало публиковать данные о заболеваемости коронавирусом и кампанией по вакцинации в Facebook.

Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил о том, что начинается новая волна ковида и призывал граждан сделать бустерную вакцинацию.

Еще в августе по данным ВОЗ, число смертей от коронавируса в мире за четыре недели выросло больше чем на треть.