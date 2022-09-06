Министерство здравоохранения Украины в связи с ростом количества выявленных случаев COVID-19 и подготовкой к новому эпидемическому сезону начало публиковать данные о заболеваемости коронавирусом и кампанией по вакцинации в Facebook.

Сообщается, что за период с 29.08 по 4.09 в Украине:

зафиксировано 16 155 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 2024, медработников – 377);

50 055 человек были вакцинированы против COVID-19.

За отчетную неделю из всех проведенных прививок 30,8% составляют первые дозы, 8,2% - вторые дозы, 57,6% - первые бустерные дозы, 3,4% - вторые бустерные дозы.

Также за прошедшую неделю:

госпитализировано – 3 868 человек,

летальных исходов – 44,

поправилось – 7 964 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 5 072 533 человека,

поправилось – 4 935 472 человека,

летальных исходов – 108 885,

проведено тестирование (методом ПЦР и экспресс) – 31 663 994.

С начала вакцинальной кампании привито 16 038 746 человек, из них две дозы получили 15 295 160 человек, первую бустерную дозу - 2 009 824 человека, вторую бустерную дозу - 16 795 человек.

Около 744 тыс. человек не получили вторую дозу, а около 13,3 млн. – первую бустерную дозу.

Ранее мы писали, что в Украине постепенно растет заболеваемость COVID-19 и количество госпитализаций, связанных с этой болезнью.

Отметим, что Кабмин продлил карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине до 31 декабря 2022 года.