Украину накрывает новая волна коронавируса. Медики начали публикацию статистики
Министерство здравоохранения Украины в связи с ростом количества выявленных случаев COVID-19 и подготовкой к новому эпидемическому сезону начало публиковать данные о заболеваемости коронавирусом и кампанией по вакцинации в Facebook.
Сообщается, что за период с 29.08 по 4.09 в Украине:
- зафиксировано 16 155 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей – 2024, медработников – 377);
- 50 055 человек были вакцинированы против COVID-19.
За отчетную неделю из всех проведенных прививок 30,8% составляют первые дозы, 8,2% - вторые дозы, 57,6% - первые бустерные дозы, 3,4% - вторые бустерные дозы.
Также за прошедшую неделю:
- госпитализировано – 3 868 человек,
- летальных исходов – 44,
- поправилось – 7 964 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 5 072 533 человека,
- поправилось – 4 935 472 человека,
- летальных исходов – 108 885,
- проведено тестирование (методом ПЦР и экспресс) – 31 663 994.
С начала вакцинальной кампании привито 16 038 746 человек, из них две дозы получили 15 295 160 человек, первую бустерную дозу - 2 009 824 человека, вторую бустерную дозу - 16 795 человек.
Около 744 тыс. человек не получили вторую дозу, а около 13,3 млн. – первую бустерную дозу.
Ранее мы писали, что в Украине постепенно растет заболеваемость COVID-19 и количество госпитализаций, связанных с этой болезнью.
Отметим, что Кабмин продлил карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине до 31 декабря 2022 года.