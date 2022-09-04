Тестов хватит до начала года. Главный санврач объявил о начале осенней волны коронавируса
В Украине постепенно растет заболеваемость COVID-19 и количество госпитализаций, связанных с этой болезнью. Зафиксированы 11,5 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, а в больницах находятся более 3 тысяч пациентов.
Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью изданию "Укринформ".
"Мы наблюдаем начало роста заболеваемости, и это начало осенней волны, которая является базовой. Мы постепенно регистрируем все большие относительные показатели по количеству больных. Например, за прошедшую неделю это было 9,1 тыс., сейчас это 11,5 тыс., у которых был диагностирован COVID-19 и которые заболели. Это ожидаемо, уже третий год подряд в сентябре происходит повышение уровня заболеваемости COVID-19, и спадать он начнет в марте – апреле, а может, и в начале мая", - сказал Кузин.
В то же время главный государственный санврач заметил, что сейчас ключевым является показатель госпитализаций из-за коронавирусной болезни, который также растет.
"Для нас ключевым является показатель госпитализаций. Если раньше мы фиксировали в среднем менее 1 тыс. госпитализаций в неделю, то за последние несколько недель эта цифра растет. За позапрошлую неделю это 2,6 тыс., сейчас около 3,1 тыс. пациентов в течение недели госпитализируются с диагнозом COVID-19", - сказал Кузин.
По его словам, также еженедельно на 10-15% растет и количество тестирований на COVID-19.
По данным Минздрава, за прошлую неделю было проведено 56,5 тысяч тестирований, сейчас это 62 тысяч тестов. В подавляющем большинстве используются быстрые тесты на уровне первичного звена медицинской помощи.
Кузин рассказал, что в Украине есть в наличии ПЦР-системы на проведение 1,3 млн исследований, такое же количество есть в резерве. Этого должно хватить до первого квартала 2023 года.
Также на уровне первичной медицинской помощи доступны около 1,7 млн быстрых тестов. Их хватит до конца 2022 года.
Главный санврач добавил, что Украина получает тестовые системы и быстрые тесты для выявления коронавируса как гуманитарную помощь, а также закупает их на грантовые средства.
Напомним, Кабмин продлил карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине до 31 декабря 2022 года.
Ранее мы писали, что заместитель главы комитета Верховной Рады по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования Оксана Дмитриева рассказала, как планируют вакцинировать от коронавируса украинских военнослужащих. По ее словам, необходимо открывать пункты вакцинации в военкоматах.