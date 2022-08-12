Заместитель главы комитета Верховной Рады по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования Оксана Дмитриева в комментарии "Стране" рассказала, как планируют вакцинировать от коронавируса украинских военнослужащих.

Дмитриева заявила, что есть необходимость открывать пункты вакцинации в военкоматах.

"Также можно создать пункты вакцинации в военных госпиталях, если военнослужащие уже находятся на фронте. Плюс туда могут приезжать мобильные бригады и делать вакцинацию. Наши военные должны иметь доступ к вакцинации и при желании защитить себя от коронавируса", — говорит она.

Также Дмитриева уточнила, что сейчас пункты вакцинации работают почти везде, кроме торговых центров.

"Потому что если звучит воздушная тревога, всем нужно эвакуироваться. К тому же в ТЦ сейчас нет такого наплыва людей. Но пункты вакцинации не прекратили свою работу в амбулаториях, медучреждениях", — сказала она.

Помимо этого, Дмитриева рассказала, будут ли вводить локдаун в Украине на фоне роста количества заболевших коронавиурсом.

"Действительно, число заболевших ковидом увеличилось. Все расслабились и забыли, что коронавирус вообще есть. Не могу точно сказать насчёт локдауна, но надеюсь, что его не будет. Потому что все же большинство населения вакцинировано, в том числе бустерными вакцинами. Я задала вопрос министру здравоохранения, чтобы он отчитался, сколько пунктов вакцинации работают, какие у нас есть сейчас вакцины, нужно ли снова вводить масочный режим, как вакцинироваться военным. В ближайшее время министр на заседании нашего комитета даст эту всю информацию", — говорит Дмитриева.

Кроме того, Дмитриева рассказала, стоит ли украинцам переживать насчёт обезьяньей оспы.

"В Украине с этим все спокойно. Надеемся, что проблем с обезьяньей оспой у нас и не будет. Пока что вакцинироваться от нее не нужно, тем более в стране еще нет вакцин", – сообщила Дмитриева.

Ранее "Страна" писала, что в Украине несколько недель подряд растет заболеваемость ковидом.

Мы сообщали, что в реанимацию в тяжелом состоянии попадают с ковидом даже дети.