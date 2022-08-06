В Украине фиксируется постепенный прирост количества случаев заболевания коронавирусом. Показатели пока что незначительны, но граждан призывают не забывать о вакцинации.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил в эфире телемарафона.

"COVID-19 никуда не делся, к сожалению, и мы в Украине фиксируем постепенный, незначительный, но рост случаев коронавирусной болезни. За предыдущую неделю зарегистрировано 2 800 случаев, неделю до этого было 2 300 случаев, еще неделю до этого - 1 800. Мы видим неделю к неделе рост. Количество госпитализаций пока некритическое. Мы имеем 4% загруженности коечного фонда, который сегодня в более безопасных территориях. Поэтому мы в принципе говорим, что система здравоохранения готова и к этому вызову", - сообщил министр.

Ляшко также призвал граждан по возможности пройти все этапы вакцинации: первый, второй и бустерный. Министр отметил, что вторая бустерная прививка показана пожилым людям и людям с иммуносупрессией.

"Минздрав, учитывая рекомендации Бюро ВОЗ Европейского региона, обеспечил возможность сделать и второй бустер — пожилые люди, люди с болезнями, которые значительно снижают иммунный ответ, сегодня могут прийти и провакцинироваться дополнительно бустерной прививкой против COVID-19. Вакцины в Украине есть, доступность к ним на большинстве территории Украины тоже есть", - сообщил Ляшко.

Также, по словам министра, на временно оккупированных территориях гарантировать возможность вакцинации против коронавируса министерство не может в связи с отсутствием гуманитарных коридоров с начала войны. Таким образом, украинская сторона не имеет возможности поставлять лекарства и вакцины на эти территории. Ляшко предполагает, что на временно оккупированных территориях могут быть запасы неиспользованных препаратов.

Напомним, ранее Минздрав допустил возвращение в Украине довоенных ковид-ограничений.



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