В Китае, где тестируют на коронавирус даже рыбу, власти ввели локдаун в мегаполисе Чэнду с населением в 21 миллион человек из-за вспышки Covid-19.

Об этом пишет Bloomberg.

После шести вечера на улицах Чэнду объявляется комендантский час, а до этого времени покидать жилище может только один член семьи раз в сутки для покупки продуктов.

Местные власти попросили горожан не пытаться уезжать из мегаполиса без крайней необходимости.

Также в Чэнду остановлены такси и закрыты компании по прокату велосипедов.

В ближайшие четыре дня власти намерены провести массовое тестирование на коронавирус.

Ранее сообщалось, за месяц число смертей от коронавируса в мире выросло больше чем на треть.

Также мы писали, что в Киеве стремительно растет число заболевших ковидом. При этом возросло и количество киевлян с тяжелыми формами коронавируса, в том числе нуждающихся в кислороде и оказывающихся в палатах интенсивной терапии. В КГГА рекомендует носить маски, вспомнить об антисептиках для рук и бустерных дозах вакцин.

Кроме того, сообщали, что в Украине продлили карантин из-за коронавируса до конца года.