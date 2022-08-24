В Киеве за последнюю неделю втрое возросло количество больных COVID-19. Если с 8 по 14 августа было зафиксировано 316 случаев, то с 15 по 21 августа – 956. КГГА рекомендует носить маски, вспомнить об антисептиках для рук и бустерных дозах вакцин.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Такой рост заболеваемости называют стремительным и призывают киевлян вспомнить об эпидемической безопасности.

"На самом деле, ситуация выглядит достаточно тревожной. Я бы рекомендовала вернуться к ношению масок и снова положить в сумки и карманы дезинфектанты для рук", - отметила директор Департамента охраны здоровья КГГА Валентина Гинзбург.

Кроме того, она напомнила об обязательном соблюдении правил: заболел – сиди дома, обращайся к врачу в случае малейших проявлений недуга.

При этом возросло и количество киевлян с тяжелыми формами COVID-19, в том числе нуждающихся в кислороде и оказывающихся в палатах интенсивной терапии. В КГГА отмечают, что кроме масок спасти Киев от очередной вспышки коронавируса может вакцинация. Сейчас все украинцы могут сделать две прививки и третью бустерную дозу вакцины.

Также в Украине недавно разрешили делать вторую бустерную дозу отдельным категориям населения, в частности людям в возрасте от 60 лет и имеющим хронические болезни.

"Следует вспомнить, как в 2020-м, в 2021-м, тяжело страдая, умирали десятки людей в сутки - чьих-то родители, дедушки, бабушки, братья и сестры. Этот ужас не должен повториться. Особенно учитывая, что есть достаточно эффективное средство – сделать прививку, обезопасив себя от болезни или ее тяжелых последствий", – подчеркнула Валентина Гинзбург.

Напомним, еще в начале августа в Министерстве здравоохранения сообщили о росте количества случаев заболевания коронавирусом, а также летальных исходах.

Тревожная тенденция сохраняется и в других странах. По данным ВОЗ, за последние четыре недели в мире стремительно возросло количество смертей от коронавируса - до 15 тысяч смертей в неделю.