Число смертей от коронавируса в мире за прошедшие четыре недели выросло на 35%.

Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения в Твиттере.

"Много говорят о том, чтобы научиться жить с COVID19. Но мы не можем жить с 15 000 смертей в неделю. Мы не можем жить с растущим числом госпитализаций и смертей. Мы не можем жить с неравным доступом к вакцинам и другим средствам", — цитирует Твиттер организации слова ее генерального директора Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Ранее "Страна" сообщала, что глава корпорации Pfizer Альберт Бурла заразился коронавирусом, несмотря на четыре прививки вакциной Comirnaty, производимой его компанией в кооперации с BioNTech.

Также мы писали, что в Украине несколько недель подряд растет заболеваемость ковидом. При этом количество госпитализаций пока некритическое: в стране 4% загруженности коечного фонда, который есть на безопасных территориях.