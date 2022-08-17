Коронавирус забирает все больше жертв. Фото: Диамед

Число смертей от коронавируса в мире за прошедшие четыре недели выросло на 35%.

Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения в Твиттере.

"Много говорят о том, чтобы научиться жить с COVID19. Но мы не можем жить с 15 000 смертей в неделю. Мы не можем жить с растущим числом госпитализаций и смертей. Мы не можем жить с неравным доступом к вакцинам и другим средствам", — цитирует Твиттер организации слова ее генерального директора Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Скриншот из Твиттера ВОЗ

Ранее "Страна" сообщала, что глава корпорации Pfizer Альберт Бурла заразился коронавирусом, несмотря на четыре прививки вакциной Comirnaty, производимой его компанией в кооперации с BioNTech.

Также мы писали, что в Украине несколько недель подряд растет заболеваемость ковидом. При этом количество госпитализаций пока некритическое: в стране 4% загруженности коечного фонда, который есть на безопасных территориях.

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