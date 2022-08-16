Министр обороны США Ллойд Остин заявил в понедельник, 15 августа, что получил положительный результат теста на коронавирус и ушел на самоизоляцию. Его последний личный контакт с президентом Джо Байденом состоялся 29 июля.

"Сегодня утром я получил положительный результат теста на коронавирус. У меня умеренные симптомы, и я пробуду дома на карантине в течение последующих пяти дней в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний США", - говорится в обнародованном письменном заявлении главы Пентагона.

По словам Остина, несмотря на болезнь, он продолжит в полной мере исполнять все возложенные на него обязанности главы оборонного ведомства и намерен "придерживаться своего обычного графика в виртуальном формате из дома".



"Мой последний личный контакт с президентом состоялся 29 июля" - проинформировал министр обороны США. Он добавил, что является полностью вакцинированным от COVID-19, а также привился двумя дозами бустерных вакцин.

Напомним, 8 августа переболевший ковидом президент США Джо Байден сдал второй отрицательный тест на коронавирус и заявил о своем хорошем самочувствии.

Также "Страна" сообщала, что глава Pfizer Альберт Бурла заразился коронавирусом, несмотря на четыре прививки своей вакциной.