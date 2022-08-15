Глава корпорации Pfizer Альберт Бурла сообщил, что заразился коронавирусом, несмотря на четыре прививки вакциной Comirnaty, производимое его компании в кооперации с BioNTech.

Об этом 60-летний бизнесмен и ветеринар по образованию написал в своем Твиттере.

"Я хотел бы сообщить вам, что у меня положительный результат на COVID-19. Я благодарен за то, что получил четыре дозы вакцины Pfizer-BioNTech и я чувствую себя хорошо и у меня очень легкие симптомы", - написал Бурла.

В середине июня "Страна" сообщала, что помощник президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заразился коронавирусом.

А в конце июля заразился коронавирусом и заболел несмотря на то, что прошел полный курс вакцинации, а также получил две бустерные дозы вакцины сам Байден. Положительный тест на коронавирус президент США сдал 21 июля, вскоре после встречи с первой леди Украины Еленой Зеленской в Белом доме.