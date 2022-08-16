У первой леди Соединенных Штатов Джилл Байден диагностировали COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Она отдыхала с президентом Джо Байденом в Южной Каролине, когда в понедельник у нее появились симптомы. Ей прописали противовирусный препарат Паксловид, и она будет изолирована не менее чем на пять дней.

Напомним, мы писали, что Джо Байден заразился коронавирусом и заболел несмотря на то, что прошел полный курс вакцинации, а также получил две бустерные дозы вакцины. Положительный тест на коронавирус президент США сдал 21 июля, вскоре после встречи с первой леди Украины Еленой Зеленской в Белом доме.

Байдену прописали противовирусную терапию препаратом Паксловид, разработанным компанией Pfizer.

27 июля стало известно, что президент США получил отрицательный результат теста на коронавирус. Однако вскоре тесты стали показывать положительный результат.

Заболевание у Джо Байдена проходило довольно легко. Сообщалось, что у него наблюдается кашель, а также болит горло. Лечащий врач американского президента сообщал, что это хороший знак, поскольку такова реакция дыхательных путей на борьбу организма с вирусом ковида.

Позже Байден, который недавно переболел коронавирусом, улетел в отпуск на океанское побережье в портовый город Чарлстон, рядом с которым находится остров Киауа. Вместе с Байденом на остров полетели супруга Джилл Байден, сын Хантер с супругой Мелиссой Коэн и внук Бо. Отправились он туда на президентском самолете с военной базы Эндрюс.