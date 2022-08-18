В Киеве растет количество тяжелых случаев заболеваемости ковидом.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА) в своем Телеграм-канале.

"В столице сохраняется тенденция роста количества тяжелых случаев заболеваемости COVID-19. Если 1 августа в больницах Киева находились 68 больных COVID, то сегодня их количество увеличилось до 143. По словам специалистов, вакцинация от COVID-19 значительно снижает риски заболеть и практически нивелирует угрозу развития тяжелых форм коронавируса с опасными осложнениями, – говорится в записи.

В начале августа министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украине фиксируется постепенный прирост количества случаев заболевания ковидом.

"COVID-19 никуда не делся, к сожалению, и мы в Украине фиксируем постепенный, незначительный, но рост случаев коронавирусной болезни", - сказал тогда министр.

Между тем Всемирная организация здравоохранения заявила, что число смертей от коронавируса в мире за прошедшие четыре недели выросло на 35%.