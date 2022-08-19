Кабмин продлил карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине до 31 декабря 2022 года.

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

"Продлен режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2022 года для единой государственной системы гражданской защиты по всей территории Украины путем внесения изменений в распоряжение КМУ от 25.03.2020 № 338 "О переводе единой государственной системы гражданской защиты в режим чрезвычайной ситуации". Продлен карантин до 31 декабря 2022 года на всей территории Украины", - написал он.

Напомним, что накануне КГГА сообщала, что за две недели в Киеве число тяжелых случаев ковида выросло почти в два раза. Если 1 августа в больницах Киева находились 68 больных COVID, то сегодня их количество увеличилось до 143.

А в начале августа министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украине фиксируется постепенный прирост количества случаев заболевания ковидом. Показатели пока что незначительны, но граждан призывают не забывать о вакцинации.

Минздрав даже допускал возвращение в Украине довоенных ковид-ограничений.