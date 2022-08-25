За последний месяц число смертей от коронавируса в мире выросло больше чем на треть.

В Украине также фиксируется постепенный прирост количества случаев заболевания ковидом. "Covid-19 никуда не делся, к сожалению" - констатируют в украинском Минздраве. Там даже допустили возвращение довоенных ограничений, если ситуация будут ухудшаться, а на днях продлили карантин до конца года.

Тем временем медики сообщают об очередном новом штамме ковида - "Кентавр", который маскируется под летнюю простуду. А в Европе готовятся к возможному осеннему пику заболевания, который может прийти уже с сентября.

Разбирались, что сейчас происходит с коронавирусом в Украине и мире, и по каким симптомам можно заподозрить "Кентавр".

Ситуация в мире

По данным сайта статистики Worldometers, коронавирус сейчас пошел в рост в Азии, некоторых странах Европы, России и Казахстане, Австралии и Новой Зеландии.

Самая серьезная ситуация в Японии, где разбушевалась седьмая волна коронавируса. С конца июля там регистрируют порядка 180-230 тысяч новых случаев.

Ситуация с коронавирусом в Японии. Данные Our World in Data

В стране сейчас фиксируют высокую смертность от ковида: 269 за сутки по данным Worldometers.

Эксперты считают, что седьмая волна в Японии вызвана подвариантом "Омикрона" BA.5.

В Южной Корее около 150 тысяч новых заболевших в день и в среднем 50 смертей ежесуточно.

Кстати, в Северной Корее, где также наблюдается всплеск ковида, но страна не публикует данные о нем, недавно публично обвинили в Сеул во вспышке, охвативший этот регион Азии. Северокорейский посол заявил, что Южная Корея забрасывает соседа зараженными листовками, которые сбрасывают с воздушных шаров.

В Китае, который в августе вновь накрыла вспышка коронавируса, на Covid-19 стали тестировать даже выловленную в море рыбу. В сети появилось видео, как в порту Сямэнь рыбе открывают пасть и ватной палочкой берут мазок для теста.

Местные власти подтвердили, что отдали распоряжение тестировать не только рыбаков, но и рыбу. Они опасаются, что выходя в море рыбаки могут совершать незаконные сделки, перекупая улов у рыбаков из других стран.

Китай до сих пор закрыт для иностранцев из-за ковида. Те, кому разрешен въезд, должны 7 дней провести в карантине в гостиничном номере. Жители больших городов сдают тесты каждые три дня и через специальное приложение отчитываются о свих социальных контактах.

В последнее время в стране выявляют примерно 400-500 новых случаев в сутки.

Ситуация с коронавирусом в Китае. Данные Our World in Data

Вспышка коронавируса сейчас на Тайване, во Вьетнаме, Таиланде, в Индонезии и на Филиппинах.

Что касается Европы, то в конце августа ковид пошел в рост в следующих странах (по мере убывания):

1. Польша - новых случаев (6 176), смертей (28)

2. Румыния - новых случаев (5 659), смертей (47)

3. Австрия - новых случаев (4 883), смертей (14)

4. Чехия - новых случаев (2 545), смертей (1)

5. Словения - новых случаев (2 280)

6. Литва - новых случаев (1 709), смертей (3)

7. Эстония - новых случаев (1 426), смертей (5)

8. Латвия - новых случаев (915), смертей (4)

9. Словакия - новых случаев (544), смертей (5)

Статистика за сутки 23 августа 2022. По данным сайта Worldometers

Во Франции коронавирус идет на спад. За 21 августа в стране не зафиксировали ни одного нового случая. В августе отменили все коронавирусные ограничения, действовавшие ранее. Вместе с тем, власти оставляют право вернуть некоторые меры при пересечении границы, если ситуация ухудшится. Например, требование наличия сертификатов вакцинации или отрицательного результата теста на Covid-19.

В Великобритании также в августе установилось затишье по ковиду.

В Германии 21 августа зафиксировали 49 новых случаев ковида. О вспышке говорить рано, но власти готовятся к осенней волне пандемии. Минздрав уже подготовил предложения вновь ввести ограничения. Среди них - обязательное ношение масок в самолетах и общественном транспорте дальнего следования. Новые правила могут ввести с октября.

Вспышка ковида наблюдается в России, где впервые с марта фиксируют в среднем по 30 тысяч новых случаев заражения в сутки и несколько десятков смертей в день. В некоторых регионах, например, в Ростове-на-Дону, местные власти уже вернули масочный режим в общественных местах.

Коронавирус идет в рост в Казахстане: около 300 новых случаев ежесуточно.

Что с ковидом в Украине?

За первую неделю августа в Украине было зарегистрировано 2 800 случаев. За неделю до этого - 2 300 случаев. Еще раньше - 1 800.

Как сообщают в Минздраве, каждую неделю сейчас наблюдается рост, в том числе в отдельных регионах. Так, на прошлой неделе в Ивано-Франковске и области заболеваемость Covid-19 увеличилась на треть. Медики подозревают, что это может быть новая разновидность "Омикрона" штамм "Кентавр".

Хотя официально в Украине новый подвид "Омикрона" еще не подтвержден, однако его очень сложно различить с "Омикроном".

Пока количество госпитализаций по стране некритическое. Загружено 4% коечного фонда. Но при этом звучат прогнозы, что пиковая нагрузка ожидается на середину сентября – начало октября.

Ограничения пока не ужесточают, но в Минздраве не исключают, что к этому прибегнут, если показатели пойдут в рост.

Заведующий отделением стратегии иммунизации Центра гражданского здоровья МОЗ Украины Александр Заика сказал, что в первую очередь вернут обязательный масочный режим в общественных местах и местах общественного питания.

Украинцев призывают продолжить вакцинацию и сделать бустерные дозы прививок и в случае появления сипомтомов ковида - обращаться к семейному врачу.

Также на днях до конца года продлили коронавирусный карантин, который длится с 2020 года.

Штамм "Кентавр". Что о нем известно?

С лета в Европе фиксируют новый подвид штамма "Омикрон" - "Кентавр". Впервые его выявили в Индии, а с июля, как минимум, еще в десятке стран. Среди них Британия, Германия, Нидерланды, США и Канада.

Кстати, название "Кентавр" неофициальное. Изначально он фигурировал в медицинских сводка просто, как BA.2.75. Пока в соцсети кто-то не написал, что присвоил новому подвиду название Кентавр в честь галактики. Пост стал вирусным, а название подхватили СМИ.

По сути "Кентавр" очень похож на "Омикрон", но менее летальный и более заразный.

Основные симптомы "Кентавра" в порядке распространенности:

Боль, першение в горле. Кашель. Невысокая температура.

Менее распространенные симптомы:

лихорадка,

тошнота,

расстройство стула,

потеря или изменение обоняния и вкуса,

головная боль,

заложенность носа,

насморк,

чихание,

повышенная утомляемость,

боли в мышцах,

болезненные ощущения в глазах.

Пока неясно вытеснит ли "Кентавр" доминирующий сейчас "Омикрон". В любом случае в группе риска остаются все те же категории пациентов: пожилые люди, лица с сахарным диабетом, хроническими заболеваниями, сердечной недостаточностью, люди с иммунодефицитом.