В Украине начинается новая волна ковида, утверждает главный санитарный врач страны Игорь Кузин и призывает делать бустерную вакцинацию.

"Мы наблюдаем начало роста заболеваемости и это начало осенней волны, которая является базовой. Мы постепенно регистрируем все большие относительные показатели по количеству больных. Например, за прошедшую неделю это было 9,1 тыс., сейчас это 11,5 тыс., у которых был диагностирован COVID-19 и заболевших. Это ожидаемо, что уже третий год подряд в сентябре происходит повышение уровня заболеваемости COVID-19 и спадать он начнет в марте-апреле, а может, и в начале мая", - сказал Кузин.

Он предвидит ситуацию, при которой вторая бустерная доза будет разрешена для всех. Сейчас МОЗ рекомендует ее только для пожилых людей. "Мы будем рекомендовать и давать возможность производить второй бустер для всех людей в зависимости от их желания. Такая опция будет предоставлена, думаю, к середине сентября. Речь идет о том, что когда человек будет обращаться к пункту прививки, то ему не откажут в вакцинации. Пока сейчас могут получить второй бустер только люди, имеющие для этого медицинские показания", - объяснил Кузин.

Пользу от второй бустерной дозы он описал так: "Сейчас мы наблюдаем циркуляцию Омикрона, но как будет дальше развиваться мутация вируса, мы не знаем. Вакцинация будет продолжать защищать от тяжелого течения коронавирусной болезни. Поэтому второй бустер будет продолжать спасать жизнь, и это будет единственной защитой от тяжелого течения".

Напомним, Кабмин продлил карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине до 31 декабря 2022 года.

Мы также сообщали, что заместитель главы комитета Верховной Рады по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования Оксана Дмитриева рассказала, как планируют вакцинировать от коронавируса украинских военнослужащих. Дмитриева заявила, что есть необходимость открывать пункты вакцинации в военкоматах.