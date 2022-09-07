На прошлой неделе каждые 44 секунды от COVID-19 умирал один человек.

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус на пресс-конференции в Женеве.

"На прошлой неделе от коронавируса каждые 44 секунды в мире умирал один человек. Большей части этих смертей можно было избежать. Этот вирус не уйдет сам по себе, мы это понимаем, и работаем вместе с правительствами разных государств", - сказал Гебреисус.

Он также добавил, что сейчас продолжается глобальный всплеск заболеваемости и смертности.

Напомним, буквально вчера Министерство здравоохранения Украины в связи с ростом количества выявленных случаев COVID-19 и подготовкой к новому эпидемическому сезону начало публиковать данные о заболеваемости коронавирусом и кампанией по вакцинации в Facebook.

Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил о том, что начинается новая волна ковида и призывал граждан сделать бустерную вакцинацию.

Еще в августе по данным ВОЗ, число смертей от коронавируса в мире за четыре недели выросло больше чем на треть.