Пандемия коронавируса, объявленная в начале 2020 года, война в Украине и влияние климатических изменений значительно ухудшило "индекс человеческого развития" в мире за последние 30 лет.

Об этом говорится в новом докладе ООН, передает ВВС.

"Наблюдается снижение средних по планете показателей и дальнейшие прогнозы также не утешительны", - отмечается в докладе.

В этом году самый высокий уровень человеческого развития специалисты ООН зафиксировали в Швейцарии, где средняя продолжительность жизни достигла 84 лет, длительность образования - 16,5 лет, а уровень валового национального дохода на душу населения в стране составил почти $67 тыс. в год.

На последней строчке списка - Судан, жители которого в среднем доживают до 55 лет, проводят в учебных заведениях 5,5 лет и зарабатывают $768 в год.

Для большинства из 191 страны цифры демонстрируют движение назад - возвращение к уровням развития 2016 года. Негативные тенденции особенно касаются средней продолжительности жизни. В США, к примеру с 2019 года она сократилась на два года.

Индекс человеческого развития-2023 будет основан на данных за нынешний год. Прогнозы по нему пессимистичные, отмечает Аким Стайнер - организатор программы развития ООН, который был одним из авторов доклада. Стайнер подчеркивает, что в данный момент 80 стран их списка испытывают проблемы с выплатами по внешнему долгу.

"80 стран находятся в одном шаге от такого рода кризиса. Это очень серьезная ситуация", - сказал Стайнер.

"Мы наблюдаем глубокие разрушения, с последствиями которых нам предстоит иметь дело еще много лет", - добавил представитель ООН.

Как писала "Страна", США выступают за реформу Совета Безопасности ООН, в частности в вопросе использования ее членами права вето.

Также в ООН прогнозируют массовый голод из-за продовольственного кризиса.