В Британии считают, что массовая депортация жителей временно оккупированных территорий Украины после захвата РФ может свидетельствовать о намерении изменить демографический состав этих регионов.

Об этом заявила постоянный представитель Великобритании при Совбезе ООН Барбара Вудвард, передает Укринформ.

В Британии обеспокоены, тем что РФ может использовать депортации и принудительные переселения, чтобы насильственно изменить демографический состав части Украины.

Представительница Британии в ООН также выразила возмущение в связи с созданием фильтрационных лагерей на захваченных РФ территориях Украины.

Дипломат призвала предоставить ООН и другим международным организациям полный беспрепятственный доступ к людям, которые содержатся в этих фильтрационных лагерях и центрах.

Напомним, что ранее в Сейме Литвы принудительный вывоз людей в Россию признали депортацией украинского народа.

Госдеп США также осудил депортацию украинцев и раздачу паспортов РФ на оккупированных территориях Украины.

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