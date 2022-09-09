Президент США Джо Байден, государственный секретарь США Энтони Блинкен и постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на предстоящей неделе высокого уровня сессии Генеральной ассамблеи планируют поднять тему реформы Совета Безопасности ООН.

Об этом заявила Томас-Гринфилд в своем обращении на тему будущего ООН в Сан-Франциско.

Как считает дипломат, Совбез "должен лучше отражать нынешние глобальные реалии и включать больше различающихся по географии взглядов".

"Мы не должны защищать статус-кво. Вместо этого мы должны демонстрировать готовность к компромиссу", - сказала она.

По словам постпреда, нужно прийти к консенсусу "по разумным и заслуживающим доверия предложениям об увеличении числа членов Совета безопасности".

А Телеграм-канал "Политика Страны" предположил, что США могут еще и потребовать отобрать право вето у России.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что ООН сейчас не способна решать мировые конфликты.

Также "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский в апреле выступил на Совбезе ООН и призвал устранить Россию из организации либо распустить ее.